Готовятся убегать? Оккупанты начали отбирать катера у гражданских в Запорожской области

Российские захватчики начали массово изымать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Вслед за оккупированной частью Херсонской области российские военные с гауляйтерами приступили к отбору катеров у гражданских рыбаков на оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
По словам мэра Мелитополя, легкомоторные суда массово отбираются в Бердянске и прибрежной части области.
"Вероятно, с бегом у захватчиков возникли проблемы. Поэтому от контрнаступления решили плыть. Гребите сильнее. Не в земле останетесь, так утонете", - добавил Федоров.
Напомним, что эксминистр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Он также присоединился к партии "Единая Россия".
Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.
Оккупационные войска перешли к обороне на Запорожском направлении. Также враг обороняется и в других направлениях, где выполняют боевые задания нацгвардейцы.
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