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Приєднався до "Єдиної Росії". Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 15:47
Приєднався до "Єдиної Росії". Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Фото: Екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник (mon_gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії "Єдина Росія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - написав Федоров.

За його словами, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії "Єдіная Росія".

Нагадаємо, Табачник був міністром освіти у 2010-2014 роках.

Приєднався до &quot;Єдиної Росії&quot;. Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

Фото: Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Він також підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.

Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".

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Дмитро Табачник Запорожская область
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