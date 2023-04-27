Приєднався до "Єдиної Росії". Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

Ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії "Єдина Росія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

За його словами, Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії "Єдіная Росія".

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий "совєтнік". Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - написав Федоров.

Він також підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.

Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".

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