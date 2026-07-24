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Готуються провокації. Україна закликає судна не ходити в порти РФ

20:14 24.07.2026 Пт
2 хв
Що замислила Росія поблизу свого узбережжя?
aimg Олена Бджола
Готуються провокації. Україна закликає судна не ходити в порти РФ Фото: корабель у Чорному морі (Getty Images)
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Країна-агресорка обрала шлях ескалації в Чорному морі. Росія не гребуватиме жодними засобами задля досягнення своїх терористичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у Telegram.

МЗС України попереджає про російські провокації

Україна засуджує терористичні атаки РФ на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі.

Ці дії грубо порушують:

  • міжнародне право,
  • принцип свободи судноплавства.

Також вони становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці, повідомило МЗС.

"У зв’язку з цим особливе занепокоєння викликає офіційне попередження Росією судноплавних компаній про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.", - йдеться у дописі.

Дипломати вважають, що російська заява може означати підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.

Україна закликає до обережності

МЗС України закликало компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки.

Адже після російської заяви про небезпеку неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів.

Україна наголосила на винятковій відповідальності Росії за загострення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря.

Україна використає всі доступні засоби, щоб забезпечити:

  • свободу судноплавства до українських портів,
  • захист морських комунікацій, портової інфраструктури, цивільних осіб та національної безпеки.

Це відповідає невід'ємному праву на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що терор Росії у Чорному морі спричинить шокові ціни на продукти. Є категорії людей, яких це зачепить найбільше.

За словами очільника МЗС України, лише з початку липня росіяни атакували 31 торговельне судно у зерновому коридорі Чорного моря.

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