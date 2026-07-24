Готуються провокації. Україна закликає судна не ходити в порти РФ

Країна-агресорка обрала шлях ескалації в Чорному морі. Росія не гребуватиме жодними засобами задля досягнення своїх терористичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у Telegram.

МЗС України попереджає про російські провокації

Україна засуджує терористичні атаки РФ на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі.

Ці дії грубо порушують:

міжнародне право,

принцип свободи судноплавства.

Також вони становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці, повідомило МЗС.

"У зв’язку з цим особливе занепокоєння викликає офіційне попередження Росією судноплавних компаній про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.", - йдеться у дописі.

Дипломати вважають, що російська заява може означати підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.

Україна закликає до обережності

МЗС України закликало компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки.

Адже після російської заяви про небезпеку неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів.

Україна наголосила на винятковій відповідальності Росії за загострення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря.

Україна використає всі доступні засоби, щоб забезпечити:

свободу судноплавства до українських портів,

захист морських комунікацій, портової інфраструктури, цивільних осіб та національної безпеки.

Це відповідає невід'ємному праву на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.