Готовятся провокации. Украина призывает суда не ходить в порты РФ
Страна-агрессор избрала путь эскалации в Черном море. Россия не будет гнушаться никакими средствами для достижения своих террористических целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины в Telegram.
МИД Украины предупреждает о российских провокациях
Украина осуждает террористические атаки РФ на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины в Черном море.
Эти действия грубо нарушают:
- международное право,
- принцип свободы судоходства
Также они представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности, сообщил МИД.
"В связи с этим особую обеспокоенность вызывает официальное предупреждение Россией судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море", - говорится в сообщении.
Дипломаты считают, что российское заявление может означать подготовку провокаций в отношении судов, направляющихся в российские порты.
Украина призывает к осторожности
МИД Украины призвал компании-судовладельцы по соображениям безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации обстановки.
Ведь после российского заявления об опасности невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей.
Украина отметила исключительную ответственность России за обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря.
Украина использует все доступные средства, чтобы обеспечить:
- свободу судоходства в украинские порты,
- защиту морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности.
Это соответствует неотъемлемому праву на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что террор России в Черном море повлечет за собой шоковые цены на продукты. Есть категории людей, которых это затронет больше всего.
По словам главы МИД Украины, только с начала июля россияне атаковали 31 торговое судно в зерновом коридоре Черного моря.