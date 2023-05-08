Готуються до провокацій. У Харкові поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня

У Харкові та області правоохоронці у вівторок, 9 травня, будуть вести посилене патрулювання. Вони готуються до провокацій з боку Російської Федерації.
Як пише РБК-Україна, про це заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко "Суспільному".
За його словами, поліція буде додатково охороняти деякі об'єкти на 9 травня, а також приділяти посилену увагу забороненій символіці. Окрім цього місцевих жителів просять не відвідувати місця, які потенційно можуть піддатися обстрілам з боку РФ.
"Що стосується посилення заходів безпеки: так, дійсно, вони будуть. По-перше, ми під додаткову охорону беремо об'єкти, які є в переліку тих об'єктів, що входять до пам'яті Другої світової війни. Крім того, ми будемо звертати посилену увагу на прояви демонстрації забороненої символіки", - сказав Тимошко.
За його словами, у поліції прогнозують що росіяни можуть вчинити провокацію на 9 травня.
"Для них втрати цивільних є пріоритетом останнім часом - з метою залякування населення і намагання передати населенню, що вони мають виїхати з територій, які наближені до РФ", - говорить Тимошко.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці планують на 9 травня посилити заходи безпеки у Харкові. Під час них шукатимуть диверсійні групи ворога.
Нагадаємо, що правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ймовірність посилення російської агресії не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.
У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.