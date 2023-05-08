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Готуються до провокацій. У Харкові поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня

Фото: у Харкові поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня (mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Харкові та області правоохоронці у вівторок, 9 травня, будуть вести посилене патрулювання. Вони готуються до провокацій з боку Російської Федерації.

Як пише РБК-Україна, про це заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко "Суспільному".

За його словами, поліція буде додатково охороняти деякі об'єкти на 9 травня, а також приділяти посилену увагу забороненій символіці. Окрім цього місцевих жителів просять не відвідувати місця, які потенційно можуть піддатися обстрілам з боку РФ.

"Що стосується посилення заходів безпеки: так, дійсно, вони будуть. По-перше, ми під додаткову охорону беремо об'єкти, які є в переліку тих об'єктів, що входять до пам'яті Другої світової війни. Крім того, ми будемо звертати посилену увагу на прояви демонстрації забороненої символіки", - сказав Тимошко.

За його словами, у поліції прогнозують що росіяни можуть вчинити провокацію на 9 травня.

"Для них втрати цивільних є пріоритетом останнім часом - з метою залякування населення і намагання передати населенню, що вони мають виїхати з територій, які наближені до РФ", - говорить Тимошко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці планують на 9 травня посилити заходи безпеки у Харкові. Під час них шукатимуть диверсійні групи ворога.

Нагадаємо, що правоохоронці у Києві будуть посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ймовірність посилення російської агресії не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.

У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.

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