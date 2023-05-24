UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуються до оборони? Окупанти перекидають у район Мелітополя важку артилерію

Ілюстративне фото: окупанти стягують у район Мелітополя важку артилерію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 травня, почали стягувати під Мелітополь свою важку артилерію. Вони можуть готуватися до оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, поблизу тимчасово окупованого села Семенівка росіяни кілька тижнів тому викопали окопи.

Фото: Семенівка на карті (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"А кілька останніх годин стягують туди важку артилерію, включаючи самохідну гармату "Гіацинт", - уточнює міський голова.

Окупація Мелітополя

Зазначимо, що Мелітополь перебуває під контролем РФ практично від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Місто розташоване приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. Останнім часом там часто лунають вибухи, а також здійснюють спроби замаху на представників окупаційної влади.

Наприклад, 12 травня там пролунав потужний вибух, внаслідок якого частина міста залишилася без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійськова технікаВійська РФВійна Росії проти України