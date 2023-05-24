Готуються до оборони? Окупанти перекидають у район Мелітополя важку артилерію

Російські окупанти сьогодні, 24 травня, почали стягувати під Мелітополь свою важку артилерію. Вони можуть готуватися до оборони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
За його словами, поблизу тимчасово окупованого села Семенівка росіяни кілька тижнів тому викопали окопи.
"А кілька останніх годин стягують туди важку артилерію, включаючи самохідну гармату "Гіацинт", - уточнює міський голова.
Зазначимо, що Мелітополь перебуває під контролем РФ практично від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Місто розташоване приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. Останнім часом там часто лунають вибухи, а також здійснюють спроби замаху на представників окупаційної влади.
Наприклад, 12 травня там пролунав потужний вибух, внаслідок якого частина міста залишилася без світла.
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