Готовятся к обороне? Оккупанты перебрасывают в район Мелитополя тяжелую артиллерию

По его словам, вблизи временно оккупированного села Семеновка россияне несколько недель назад вырыли окопы.

Фото: Семеновка на карте (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"А несколько последних часов стягивают туда тяжелую артиллерию, включая самоходную пушку "Гиацинт", - уточняет городской глава.

Оккупация Мелитополя

Отметим, что Мелитополь находится под контролем РФ практически с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Город расположен примерно в 80 километрах от линии фронта. Последнее время там часто гремят взрывы, а также совершают попытки покушения на представителей оккупационных властей.

К примеру, 12 мая там прозвучал мощный взрыв, в результате которого часть города осталась без света.