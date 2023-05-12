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В Мелітополі пролунав потужний вибух, в частині міста зникла електрика

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Мелітополь, П'ятниця 12 травня 2023 22:13
В Мелітополі пролунав потужний вибух, в частині міста зникла електрика Фото: Окупанти в Мелітополі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 12 травня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Мелітополі потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього в місті зникла електрика.

Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цього вибуху.

"Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. У багатьох також зник мобільний зв'язок", - повідомляють Telegram-канали.

Також є інформація, що немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у Мелітопольському районі.

Оновлено 22:26

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав потужний вибух.

"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - пояснив Федоров.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.

Пізніше Слідчий комітет РФ заявив, що у Мелітополі (Запорізька область) скоєно "замах" на в.о. заступника "міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ. Він отримав поранення, його доправили до лікарні.

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