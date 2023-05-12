В Мелітополі пролунав потужний вибух, в частині міста зникла електрика
У п'ятницю, 12 травня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Мелітополі потужний вибух", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після цього в місті зникла електрика.
Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цього вибуху.
"Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. У багатьох також зник мобільний зв'язок", - повідомляють Telegram-канали.
Також є інформація, що немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у Мелітопольському районі.
Оновлено 22:26
Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав потужний вибух.
"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - пояснив Федоров.
Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.
Пізніше Слідчий комітет РФ заявив, що у Мелітополі (Запорізька область) скоєно "замах" на в.о. заступника "міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ. Він отримав поранення, його доправили до лікарні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.