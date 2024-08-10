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Готуються до атак. Росіяни перегрупували штурмові загони у Вовчанську, - Сили оборони

Фото: ЗСУ заявили, що росіяни перегрупували штурмові загони у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська готуються до штурмових дій у Вовчанську на півночі Харківської області. Загарбники перегрупували штурмові загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

За даними Сил оборони, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції українських військових.

"У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ.

У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Від початку цієї доби Сили оборони відбили одну атаку ворога.

 

Ситуація на Харківському напрямку

Російські війська з травня 2024 року намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. ЗСУ вдалося зупинити наступ росіян, але бої на Харківському напрямку тривають.

Сили оборони повідомляють про підготовку окупантів до нових штурмових дій у районі Вовчанську. За даними захисників, росіяни можуть штурмувати у агрегатного заводу та багатоповерхової забудови.

Крім того, окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, вчора, 9 серпня, загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.

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