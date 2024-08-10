Готуються до атак. Росіяни перегрупували штурмові загони у Вовчанську, - Сили оборони

За даними Сил оборони, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції українських військових.

"У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ.

У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Від початку цієї доби Сили оборони відбили одну атаку ворога.