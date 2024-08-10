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Готовятся к атакам. Россияне перегруппировали штурмовые отряды в Волчанске, - Силы обороны

Фото: ВСУ заявили, что россияне перегруппировали штурмовые отряды в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

По данным Сил обороны, на Харьковском направлении обстановка существенно не изменилась. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также производит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.

Кроме того, на направлении Казачья Лопань - Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ.

В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага.

 

Ситуация на Харьковском направлении

Российские войска с мая 2024 пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. ВСУ удалось остановить наступление россиян, но бои на Харьковском направлении продолжаются.

Силы обороны сообщают о подготовке оккупантов к новым штурмовым действиям в районе Волчанска. По данным защитников, россияне могут штурмовать у агрегатного завода и многоэтажную застройку.

Кроме того, оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковской области. Так, вчера, 9 августа, захватчики ударили по Харькову, было повреждено учебное заведение.

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