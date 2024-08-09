Росіяни готуються до штурмів у районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ЗСУ

У Вовчанська на півночі Харківської області російські окупанти готуються до штурмів у районі агрегатного заводу та багатоповерхової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як зазначають Сили оборони, на Харківському напрямку за останню добу ситуація не змінилася. Окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ.

"У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі агрегатного заводу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, противник залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення.

Крім того, у районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості.

"В підрозділах 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які задіяні на даному напрямку, відмічається низький морально-психічний стан", - додають військові.

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