Готуються до атак? У Повітряних силах назвали ймовірні причини "паузи" між обстрілами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відслідковування та вичікування кроку з нашої сторони", - сказав Євлаш.

Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.

Зазначимо, що у четвер, 25 квітня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. У трьох випадках тривога була через зліт російського МіГ-31К.