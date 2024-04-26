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Готуються до атак? У Повітряних силах назвали ймовірні причини "паузи" між обстрілами

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 09:02
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Готуються до атак? У Повітряних силах назвали ймовірні причини "паузи" між обстрілами Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Останніми днями спостерігається певна "пауза" російських обстрілів території України. Ймовірно, окупанти можуть готуватися до нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відслідковування та вичікування кроку з нашої сторони", - сказав Євлаш.

Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.

Зазначимо, що у четвер, 25 квітня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. У трьох випадках тривога була через зліт російського МіГ-31К.

Масовані атаки росіян

Після закінчення опалювального сезону російські окупанти відновили масовані атаки України. Росіяни знову обстрілюють енергетику, знищили Трипільську та Зміївську ТЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, окупанти майже повністю знищили теплову генерацію в Україні. До прикладу, "Центренерго" втратило 100% своєї генерації.

У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.

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