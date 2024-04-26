Готовятся к атакам? В Воздушных силах назвали вероятные причины "паузы" между обстрелами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Это может быть связано с разными причинами... Это может быть затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа или отслеживания и выжидания шага с нашей стороны", - сказал Евлаш.

Спикер также прокомментировал частые воздушные тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К в России. По его словам, взлет истребителей не всегда означает подготовку к атакам. Это может быть дислокация или патрулирование.

Отметим, что в четверг, 25 апреля, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу. В трех случаях тревога была из-за взлета российского МиГ-31К.