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Готовятся к атакам? В Воздушных силах назвали вероятные причины "паузы" между обстрелами

Украина, Пятница 26 апреля 2024 09:02
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Готовятся к атакам? В Воздушных силах назвали вероятные причины "паузы" между обстрелами Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В последние дни наблюдается некоторая "пауза" российских обстрелов территории Украины. Вероятно, оккупанты могут готовиться к новым атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Это может быть связано с разными причинами... Это может быть затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа или отслеживания и выжидания шага с нашей стороны", - сказал Евлаш.

Спикер также прокомментировал частые воздушные тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К в России. По его словам, взлет истребителей не всегда означает подготовку к атакам. Это может быть дислокация или патрулирование.

Отметим, что в четверг, 25 апреля, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу. В трех случаях тревога была из-за взлета российского МиГ-31К.

Массированные атаки россиян

После окончания отопительного сезона российские оккупанты возобновили массированные атаки Украины. Россияне снова обстреливают энергетику, уничтожили Трипольскую и Змиевскую ТЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты почти полностью уничтожили тепловую генерацию в Украине. К примеру, "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации.

В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.

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