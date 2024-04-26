Готовятся к атакам? В Воздушных силах назвали вероятные причины "паузы" между обстрелами
В последние дни наблюдается некоторая "пауза" российских обстрелов территории Украины. Вероятно, оккупанты могут готовиться к новым атакам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Это может быть связано с разными причинами... Это может быть затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа или отслеживания и выжидания шага с нашей стороны", - сказал Евлаш.
Спикер также прокомментировал частые воздушные тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К в России. По его словам, взлет истребителей не всегда означает подготовку к атакам. Это может быть дислокация или патрулирование.
Отметим, что в четверг, 25 апреля, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу. В трех случаях тревога была из-за взлета российского МиГ-31К.
Массированные атаки россиян
После окончания отопительного сезона российские оккупанты возобновили массированные атаки Украины. Россияне снова обстреливают энергетику, уничтожили Трипольскую и Змиевскую ТЭС.
По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты почти полностью уничтожили тепловую генерацию в Украине. К примеру, "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации.
В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.
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