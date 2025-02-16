Готують візит Зеленського. Українська делегація прибула до Саудівської Аравії

Свириденко розповіла, що під час зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців вони представили проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі. А також масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

Вона зауважила, що наступні дні українська делегація матиме десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимир Зеленський до Саудівської Аравії.

"Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону", - зауважила перша віцепрем'єр.

Водночас вона зазначила, що, на її думку, Україна має перспективи для активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу.

"Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу", - пояснила Свириденко.