Готовят визит Зеленского. Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Свириденко рассказала, что во время встречи с почти сотней местных предпринимателей они представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов.

Она отметила, что в последующие дни украинская делегация будет иметь десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию.

"В частности готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", - отметила первая вице-премьер.

В то же время она отметила, что, по ее мнению, Украина имеет перспективы для активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.

"Сегодня мы увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным проектам, энергетическим, к предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу", - пояснила Свириденко.