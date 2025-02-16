Готовят визит Зеленского. Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию

Украина начала рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Укрепление экономических связей между странами это укрепление глобальной безопасности.
Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Свириденко рассказала, что во время встречи с почти сотней местных предпринимателей они представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов.
Она отметила, что в последующие дни украинская делегация будет иметь десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию.
"В частности готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", - отметила первая вице-премьер.
В то же время она отметила, что, по ее мнению, Украина имеет перспективы для активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.
"Сегодня мы увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным проектам, энергетическим, к предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу", - пояснила Свириденко.
Напомним, что вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.
Заметим, что Bloomberg также писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Более того, 13 февраля сам президент Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Однако украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.
По его словам, это не серьезный разговор.
Однако сам президент также говорил. что планирует визит в Саудовскую Аравию. Он пояснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".
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