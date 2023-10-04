Готують провокацію? З Токмака виїхала ФСБ РФ, а "бюджетникам" влаштували вихідні

З тимчасово окупованого Токмака Запорізької області виїхали співробітники російської ФСБ. А місцевим "бюджетникам" заборонили два дня виходити на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника міської військової адміністрації Олександра Чуба.

"Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде", - розповів він.

Він зазначив, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але "кажуть нібито до кінця тижня повернуться".

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Буквально з ранку повідомлялося, що окупанти закрили ринок і всі магазини в Токмаку. Крім того, у Токмаку 4 жовтня пролунали вибухи.

Нагадаємо, останні тижні контрнаступу ЗСУ змусили російські війська у Токмаку посилити перевірки місцевого населення. Окрім того, окупанти вивезли все обладнання з території одного з підприємств міста.