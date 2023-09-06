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Готуються до відступу? Росіяни обікрали завод в тимчасово окупованому Токмаку

Токмак, Середа 06 вересня 2023 07:41
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Готуються до відступу? Росіяни обікрали завод в тимчасово окупованому Токмаку Фото: російські військові пограбували завод в тимчасово окупованому Токмаку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни вивезли обладнання із місцевого підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що через складну для росіян ситуацію на південному фронті, окупанти почали обкрадати підприємства в Запорізькій області. У Токмаку російські війська розграбували ковальсько-штампувальний завод.

"Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів", - зазначують в ЦНС.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

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