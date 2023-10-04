В окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи

Гучні вибухи пролунали в Токмаку Запорізької області у середу, 4 жовтня. Місто знаходиться під контролем російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сили оборони долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували росіяни. Мешканці повідомляють про гучні вибухи в місті", - написав він.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

Також нещодавно росіяни збили свій винищувач Су-35 поблизу Токмака. Британська розвідка підтвердила цю інформацію.