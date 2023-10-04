Готовят провокацию? Из Токмака уехала ФСБ РФ, а "бюджетникам" устроили выходные

Из временно оккупированного Токмака Запорожской области выехали сотрудники российской ФСБ. А местным "бюджетникам" запретили два дня выходить на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника городской военной администрации Александра Чуба.

"Всем админучреждениям, коммунальным предприятиям, учебным заведениям сказали не выходить на работу в течение двух дней. Без объяснений. Может, провокация будет", - рассказал он.

Он отметил, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но "говорят якобы до конца недели вернутся".

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Буквально с утра сообщалось, что оккупанты закрыли рынок и все магазины в Токмаке. Кроме того, в Токмаке 4 октября прогремели взрывы.

Напомним, последние недели контрнаступления ВСУ заставили российские войска в Токмаке усилить проверки местного населения. Кроме того, оккупанты вывезли все оборудование с территории одного из предприятий города.