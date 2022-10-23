Готують провокацію? Шойгу вже розповідає про "брудну бомбу" міністрам Туреччини та Франції

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції та Туреччини, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням якоїсь "брудної бомби".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Зокрема, за даними видання, Шойгу "сьогодні телефонує своїм колегам у всьому світі, щоб повідомити про цю новину".
"Раніше він поговорив з міністром оборони Франції (Себастьяном Лекорню, - ред.). Тепер - Турції (Хулусі Акаром, - ред.)", - йдеться у повідомленні в Telegram видання.
Вранці 23 жовтня РИА Новости, посилаючись на "джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах - у тому числі в Україні", написало, що Київ нібито планує (заради провокації) підірвати ядерну бомбу - і звинуватити в цьому Росію. Більш того, так звана "брудна бомба" вже практично готова.
Пропагандисти запевняють, що "одночасно з цим за дорученням Володимира Зеленського співробітники Офісу президента України з його близького оточення здійснюють негласні контакти з представниками Великобританії щодо можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".
За даними РИА Новости, у разі "ядерного інциденту" Москва втратить підтримку багатьох своїх ключових партнерів, а "Захід знову спробує порушити питання про позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна має все для того, щоб створити ядерну зброю. При чому ці можливості нібито вищі, ніж Іран і Північна Корея.
Як повідомлялося, США попередили Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.
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