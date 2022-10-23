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Готовят провокацию? Шойгу уже рассказывает о "грязной бомбе" министрам Турции и Франции

Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные разговоры с коллегами из Франции и Турции, которым рассказал о якобы готовящихся "провокациях" Украины с использованием некой "грязной бомбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

В частности, по данным издания, Шойгу "сегодня обзванивает своих коллег по всему миру, чтобы сообщить об этой новости".

"Ранее он поговорил с министром обороны Франции (Себастьяном Лекорню, - ред.). Теперь - Турции (Хулуси Акаром, - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram издания.

"Грязная бомба": что это?

Утром 23 октября РИА Новости, ссылаясь на "заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе в Украине", написало, что Киев якобы планирует (ради провокации) взорвать ядерную бомбу - и обвинить в этом Россию. Более того, так называемая "грязная бомба" уже практически готова.

Пропагандисты уверяют, что "одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".

По данным РИА Новости, в случае "ядерного инцидента" Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а "Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН".

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. При чем эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.

Как сообщалось, США предупредили Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

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