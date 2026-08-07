Готують повноцінну анексію: Захід застеріг РФ через нові дії в Грузії

Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія виступили зі спільною заявою до 18-річчя вторгнення РФ до Грузії, застерігши Москву від остаточного загарбання окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву урядів чотирьох країн.

Ризик анексії

Союзники висловили глибоку стурбованість останніми подіями в Південній Осетії.

Зокрема, ідеться про "угоду про поглиблення альянсу та співробітництва", підписану між Москвою та де-факто владою регіону 9 травня 2026 року, а також призначення громадянина РФ очільником території.

У спільній заяві наголошується, що такі дії свідчать про підготовку до повноцінної анексії регіону, яка не залишиться без відповіді з боку міжнародної спільноти.

Порушення міжнародного права

Країни Заходу вкотре засудили постійну військову присутність РФ та мілітаризацію окупованих Абхазії та Південної Осетії. Це є прямим порушенням міжнародного права та зобов'язань за угодою про припинення вогню 2008 року.

Союзники нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року.

Суд визнав РФ винною у низці злочинів на окупованих землях, серед яких:

надмірне застосування сили та жорстоке поводження;

незаконні затримання громадян;

обмеження пересування через адміністративну лінію кордону.

Західні партнери закликали РФ виконати рішення ЄСПЛ, а також привітали рішення Республіки Наоеру, яка відкликала визнання "незалежності" сепаратистських утворень.