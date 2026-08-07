Готовят полноценную аннексию: Запад предостерег РФ из-за новых действий в Грузии

Великобритания, Франция, Германия и Италия выступили с общим заявлением к 18-летию вторжения РФ в Грузию, предупредив Москву от окончательного захвата оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительств четырех стран.

Риск аннексии

Союзники выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Южной Осетии.

В частности, речь идет о "соглашении об углублении альянса и сотрудничества", подписанном между Москвой и де-факто властями региона 9 мая 2026 года, а также назначении гражданина РФ главой территории.

В совместном заявлении отмечается, что такие действия свидетельствуют о подготовке к полноценной аннексии региона, которая не останется без ответа со стороны международного сообщества.

Нарушение международного права

Страны Запада осудили постоянное военное присутствие РФ и милитаризацию оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Это является прямым нарушением международного права и обязательств по соглашению о прекращении огня в 2008 году.

Союзники напомнили о решении Европейского суда по правам человека с октября 2025 года.

Суд признал РФ виновной в ряде преступлений на оккупированных землях, среди которых:

чрезмерное применение силы и жестокое обращение;

незаконные задержания граждан;

ограничение передвижения через административную линию границы.

Западные партнеры призвали РФ выполнить решение ЕСПЧ, а также приветствовали решение Республики Наоэру, отозвавшей признание "независимости" сепаратистских образований.