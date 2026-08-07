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Готовят полноценную аннексию: Запад предостерег РФ из-за новых действий в Грузии

22:50 07.08.2026 Пт
2 мин
Москва снова пересекает красные линии
aimg Сергей Козачук
Готовят полноценную аннексию: Запад предостерег РФ из-за новых действий в Грузии Фото: РФ готовит полноценную аннексию Абхазии (facebook.com/mod.mil.rus)
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Великобритания, Франция, Германия и Италия выступили с общим заявлением к 18-летию вторжения РФ в Грузию, предупредив Москву от окончательного захвата оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительств четырех стран.

Риск аннексии

Союзники выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Южной Осетии.

В частности, речь идет о "соглашении об углублении альянса и сотрудничества", подписанном между Москвой и де-факто властями региона 9 мая 2026 года, а также назначении гражданина РФ главой территории.

В совместном заявлении отмечается, что такие действия свидетельствуют о подготовке к полноценной аннексии региона, которая не останется без ответа со стороны международного сообщества.

Нарушение международного права

Страны Запада осудили постоянное военное присутствие РФ и милитаризацию оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Это является прямым нарушением международного права и обязательств по соглашению о прекращении огня в 2008 году.

Союзники напомнили о решении Европейского суда по правам человека с октября 2025 года.

Суд признал РФ виновной в ряде преступлений на оккупированных землях, среди которых:

  • чрезмерное применение силы и жестокое обращение;
  • незаконные задержания граждан;
  • ограничение передвижения через административную линию границы.

Западные партнеры призвали РФ выполнить решение ЕСПЧ, а также приветствовали решение Республики Наоэру, отозвавшей признание "независимости" сепаратистских образований.

Ситуация вокруг оккупированных территорий Грузии

Напомним, что напряженность вокруг оккупированных Россией грузинских регионов продолжается в течение многих лет.

В частности, в ноябре 2024 года в оккупированной Абхазии вспыхнули массовые протесты из-за попыток местных де-факто властей подписать так называемое "инвестиционное соглашение" с Москвой.

В августе 2024 года, к 16-летию российской агрессии, в НАТО сделали официальное заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В мае 2025 года эксперты анализировали возможный конец "дружбы" между Тбилиси и Москвой, ведь между сторонами начало заметно расти охлаждение.

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