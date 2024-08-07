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У НАТО зробили заяву у річницю окупації Росією грузинських регіонів

Брюссель, Середа 07 серпня 2024 14:18
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У НАТО зробили заяву у річницю окупації Росією грузинських регіонів Фото: у НАТО зробили заяву щодо окупації Абхазії та Південної Осетії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У НАТО заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії у 16-ту річницю окупації Росією Абхазії і Цхінвальського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю НАТО Фару Дахлалу у Twitter (X).

Речниця заявила, що НАТО закликає Росію вивести війська з регіонів Грузії, які розміщені там без згоди Тбілісі.

"Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", - зазначила Дахлала.

У Міністерстві закордонних справ України також зробили заяву у 16-ту річницю російської агресії проти Грузії. У відомстві наголосили, що Росія фактично перетворила Абхазію і Цхінвальський регіон на сіру зону.

"Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування", - заявили в МЗС.

Окупація грузинських регіонів

Нагадаємо, Росія ввела війська на території Грузії у серпні 2008 року. У результаті Грузію позбавили контролю над Абхазією та Південною Осетією. Москва визнала "незалежність" регіонів, проте у світі регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.

У Грузії заявляли, що хочуть приєднатися до Європейського союзу разом з Абхазією та Південною Осетією.

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НАТО Грузія Російська Федерація Абхазия Южная Осетия
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