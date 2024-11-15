В окупованій Абхазії спалахнули протести через "угоду" з Росією (відео)
В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести у п'ятницю, 15 листопада. Мітингувальники вийшли на вулиці, виступаючи проти "інвестиційної угоди" з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Сотні жителів Абхазії прийшли до будівлі "парламенту" у місті Сухумі. Сьогодні депутати збиралися розглянути проект "інвестиційної угоди" з Росією. Наприкінці жовтня у Москві представники РФ та Абхазії підписали так звану "угоду", за якою російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проекти на території Абхазії.
Так званий "парламент" вирішив відкласти розгляд проекту. Проте учасники акції не збиралися розходитися. Протестувальники вимагали, щоб "парламент" проголосував проти його ратифікації. Мітингувальники знесли частину огорожі та зайшли на територію, що прилягає до будівлі "парламенту" в Сухумі.
Між учасниками акції та силовиками виникли сутички. Протестувальники закидали їх яйцями та пляшками. Силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ і димові шашки.
У мережі пишуть, що учасники протестів нібито повністю оточили комплекс "урядових" будівель, а двоє активістів зайшли до будівлі "парламенту" на перемовини.
Також у Telegram-каналах була інформація, що нібито біля "парламенту" чули постріли та вибухи. Підтвердження цього немає.
Окупація грузинських регіонів
Росія ввела війська на території Грузії у серпні 2008 року. У результаті Грузію позбавили контролю над регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва визнала "незалежність" регіонів, проте у світі ці регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.
До парламентських виборів, які відбулися у Грузії нещодавно, прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе звернувся до жителів окупованих регіонів. Він заявив, що "потрібно відновити зруйновані мости".
При цьому представник правлячої партії "Грузинська мрія" не згадав Росії, говорячи про окуповані грузинські регіони.
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