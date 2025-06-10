Там готують офіцерів: куди вступати, щоб стати частиною військової еліти

Вступна кампанія до військових вишів: особливості 2025 року

Згідно з інформацією прес-служби Міністерства оборони України, цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців було збільшене на 20% порівняно з 2024 роком (а від початку війни - вдвічі).

Також вперше розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців - її впроваджено в Національному університеті оборони України.

Директор Департаменту військової освіти та науки МОУ Володимир Мірненко зауважив, що "військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію":

навчання адаптується під реалії війни;

враховуються потреби Збройних сил України (ЗСУ);

використовується міжнародний досвід;

впроваджуються стандарти НАТО.

Уточнюється, що в цілому прийом документів здійснюють 18 закладів освіти.

При цьому право на вступ мають як цивільні особи, так і військовослужбовці, які повинні відповідати таким вимогам:

вік від 17 до 30 років;

повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта.

Подавати документи до певних строків можна:

або через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

або безпосередньо до військового вишу.

Вступна кампанія до військових вишів 2025 року (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

З огляду на вищесказане, прес-служба Міноборони підготувала інформацію для абітурієнтів про низку провідних закладів освіти у різних містах України, вступивши до яких можна побудувати військову кар'єру.

Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ВЮІ НЮУ) у Харкові запрошує на навчання студентів, які "прагнуть поєднати правничу професію зі службою на захисті державі".

Випускники Інституту:

отримують офіцерське звання;

проходять службу на юридичних посадах у Міноборони, ЗСУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, Державній прикордонній службі.

До вступу запрошуються громадяни України:

віком від 17 до 30 років;

які мають повну загально середню освіту.

Уточнюється, що зарахування на навчання відбувається за результатами:

конкурсного відбору;

вступних випробувань.

Подати документи можна через ТЦК та СП або безпосередньо до відбіркової комісії - до 1 липня 2025 року.

Вступ до ВЮІ НЮУ у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військова академія

Військова академія в Одесі запрошує на навчання мотивованих чоловіків та жінок, які "готові прийняти виклик та зробити свій внесок у перемогу".

Уточнюється, що Академія готує майбутніх офіцерів, здатних очолити найкращі бойові підрозділи Сил оборони:

у Морській піхоті;

у Десантно-штурмових військах;

у військовій розвідці;

у Силах спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Навчання там організоване на п'ятьох факультетах із застосуванням сучасної матеріально-технічної бази:

полігонів;

тренажерів;

лабораторій.

Вступ до Академії здійснюється за результатами:

національного мультипредметного тесту (НМТ);

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Військової академії в Одесі (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві готує офіцерів нового покоління:

військових зв'язківців;

кібервоїнів;

DevOps-інженерів;

айтівців.

Основні напрями підготовки є такими:

Комп'ютерні науки;

Кібербезпека та захист інформації;

Інформаційні системи та технології;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка;

Військове управління (за видами ЗСУ);

Озброєння та військова техніка.

Уточнюється, що майбутні офіцери під час навчання отримують від держави:

грошове забезпечення (від 8 000 до 20 000 гривень);

речове забезпечення;

продовольче забезпечення;

медичне забезпечення.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Інститут ВМС

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" в Одесі:

готує еліту Збройних сил України;

запрошує на навчання мотивованих чоловіків і жінок, які "обрали шлях офіцера національного флоту".

Підготовка у цьому закладі освіти здійснюється за такими напрямками:

Корабельна зброя та засоби навігації;

Пошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на морі;

Корабельні енергетичні установки;

Берегове ракетно-артилерійське озброєння;

Корабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв'язку;

Психологічна підготовка персоналу.

Вступити до Інституту можна за результатами:

НМТ;

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Інституту ВМС НУ "ОМА" (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Харківський національний університет Повітряних Сил

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба також запрошує українців на навчання.

Серед переваг ХНУПС згадуються:

бойовий досвід (університет адаптував навчальні програми до реалій війни);

сучасна матеріально-технічна база (навчання проводиться на бойових зразках ОВТ, університет має сучасні тренажери, лабораторії та полігони).

Наголошується, що цей навчальний заклад має найбільший спектр спеціальностей серед військових вишів, адже готує:

пілотів і штурманів;

інженерів авіаційного та зенітного ракетного озброєння;

фахівців із радіотехнічних військ.

Вступ до університету здійснюється за результатами:

НМТ або вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження;

іспиту з фізичної підготовки.

Подати документи можна до 28 червня 2025 року.

Вступ до ХНУПС у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Житомирський військовий інститут

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова готує офіцерів нового покоління.

Цей військовий заклад освіти готує офіцерів Сил оборони за такими спеціальностями:

командири підрозділів технічної розвідки, РЕБ, розвідувальних та ударних БпАК, наземних роботизованих комплексів, БпЛА-перехоплювачів;

фахівці космічної розвідки;

експерти з охорони державної таємниці та протидії технічним розвідкам;

інженери з прийому та обробки спеціальної інформації космічних систем;

фахівці інформаційного впливу.

Під час навчання майбутні офіцери отримують:

стипендію (від 8 000 до 20 000 гривень);

повне державне забезпечення.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут танкових військ

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у Харкові запрошує на навчання майбутніх командирів взводів і рот.

Уточнюється, що Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ" готує майбутніх офіцерів за такими напрямами:

Військове управління (командири танкових взводів і рот);

Озброєння та військова техніка (командири ремонтних взводів, заступники командира роти з озброєння);

Забезпечення військ (командири взводів РХБ захисту та розвідки).

Вступити до Інституту можна за результатами:

або НМТ 2022-2025 років;

або вступних випробувань 2025 року.

Подати документи можна:

через ТЦК та СП - до 1 липня 2025 року;

у приймальній комісії Інституту - до 20 липня 2025 року.

Вступ до Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" у Харкові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві пропонує підготовку за 12 напрямками.

Уточнюється, що цього року ВІКНУ розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями:

Організація, підготовка, ведення та підтримання дій осередку руху опору;

Зв'язки з громадськістю у ЗСУ.

Прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Крім того, абітурієнти мають пройти:

вступні іспити;

психологічне обстеження;

перевірку рівня фізичної підготовленості;

медичний огляд.

Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови.

Вступ до ВІКНУ у Києві (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Національна академія сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) у Львові запрошує на навчання мотивовану молодь.

Навчання на денній формі за освітнім ступенем "бакалавр" відбуватиметься за такими напрямками:

командири підрозділів механізованих військ, артилерії, артилерійської розвідки та інженерних військ;

фахівці з озброєння та техніки інженерних військ;

військові культурологи та офіцери з психологічної підтримки;

фахівці з кадрової, мобілізаційної та організаційно-штатної роботи.

Крім того, за заочною формою навчання військовослужбовці за контрактом можуть здобути вищу освіту за цивільною спеціальністю J8 "Автомобільний транспорт".

Вступ до Академії здійснюється за результатами:

НМТ;

вступних випробувань;

медичного огляду;

психологічного обстеження.

Подати документи можна до 1 липня 2025 року.

Вступ до НАСВ у Львові (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)