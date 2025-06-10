Там готують офіцерів: куди вступати, щоб стати частиною військової еліти

Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2025 року. Тож Міністерство оборони активно ділиться інформацією про кращі вищі військові навчальні заклади, які готують офіцерів для Сил безпеки та оборони.
Докладніше про особливості вступної кампанії до військових вишів поточного року, а також умови вступу й навчання у деяких провідних закладах освіти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією прес-служби Міністерства оборони України, цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців було збільшене на 20% порівняно з 2024 роком (а від початку війни - вдвічі).
Також вперше розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців - її впроваджено в Національному університеті оборони України.
Директор Департаменту військової освіти та науки МОУ Володимир Мірненко зауважив, що "військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію":
Уточнюється, що в цілому прийом документів здійснюють 18 закладів освіти.
При цьому право на вступ мають як цивільні особи, так і військовослужбовці, які повинні відповідати таким вимогам:
Подавати документи до певних строків можна:
З огляду на вищесказане, прес-служба Міноборони підготувала інформацію для абітурієнтів про низку провідних закладів освіти у різних містах України, вступивши до яких можна побудувати військову кар'єру.
Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ВЮІ НЮУ) у Харкові запрошує на навчання студентів, які "прагнуть поєднати правничу професію зі службою на захисті державі".
Випускники Інституту:
До вступу запрошуються громадяни України:
Уточнюється, що зарахування на навчання відбувається за результатами:
Подати документи можна через ТЦК та СП або безпосередньо до відбіркової комісії - до 1 липня 2025 року.
Військова академія в Одесі запрошує на навчання мотивованих чоловіків та жінок, які "готові прийняти виклик та зробити свій внесок у перемогу".
Уточнюється, що Академія готує майбутніх офіцерів, здатних очолити найкращі бойові підрозділи Сил оборони:
Навчання там організоване на п'ятьох факультетах із застосуванням сучасної матеріально-технічної бази:
Вступ до Академії здійснюється за результатами:
Подати документи можна до 1 липня 2025 року.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві готує офіцерів нового покоління:
Основні напрями підготовки є такими:
Уточнюється, що майбутні офіцери під час навчання отримують від держави:
Подати документи можна до 1 липня 2025 року.
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" в Одесі:
Підготовка у цьому закладі освіти здійснюється за такими напрямками:
Вступити до Інституту можна за результатами:
Подати документи можна до 1 липня 2025 року.
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба також запрошує українців на навчання.
Серед переваг ХНУПС згадуються:
Наголошується, що цей навчальний заклад має найбільший спектр спеціальностей серед військових вишів, адже готує:
Вступ до університету здійснюється за результатами:
Подати документи можна до 28 червня 2025 року.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова готує офіцерів нового покоління.
Цей військовий заклад освіти готує офіцерів Сил оборони за такими спеціальностями:
Під час навчання майбутні офіцери отримують:
Подати документи можна до 1 липня 2025 року.
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у Харкові запрошує на навчання майбутніх командирів взводів і рот.
Уточнюється, що Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ" готує майбутніх офіцерів за такими напрямами:
Вступити до Інституту можна за результатами:
Подати документи можна:
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві пропонує підготовку за 12 напрямками.
Уточнюється, що цього року ВІКНУ розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями:
Прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).
Крім того, абітурієнти мають пройти:
Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) у Львові запрошує на навчання мотивовану молодь.
Навчання на денній формі за освітнім ступенем "бакалавр" відбуватиметься за такими напрямками:
Крім того, за заочною формою навчання військовослужбовці за контрактом можуть здобути вищу освіту за цивільною спеціальністю J8 "Автомобільний транспорт".
Вступ до Академії здійснюється за результатами:
Подати документи можна до 1 липня 2025 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і магістратуру - що відомо про нові правила та дати прийому документів.
Читайте також, як зростають ціни на навчання та які спеціальності у 2025 стануть найдорожчими.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Офіційний сайт Міністерства оборони України, прес-служба МОУ у Facebook.
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