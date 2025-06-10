Там готовят офицеров: куда поступать, чтобы стать частью военной элиты

Уже скоро в Украине стартует вступительная кампания 2025 года. Поэтому Министерство обороны активно делится информацией о лучших высших военных учебных заведениях, которые готовят офицеров для Сил безопасности и обороны.
Подробнее об особенностях вступительной кампании в военные вузы текущего года, а также условиях поступления и обучения в некоторых ведущих учебных заведениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Украины, в этом году государственный заказ на подготовку военных специалистов был увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом (а с начала войны - вдвое).
Также впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих - она внедрена в Национальном университете обороны Украины.
Директор Департамента военного образования и науки МОУ Владимир Мирненко отметил, что "военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию":
Уточняется, что в целом прием документов осуществляют 18 учебных заведений.
При этом право на поступление имеют как гражданские лица, так и военнослужащие, которые должны соответствовать следующим требованиям:
Подавать документы до определенных сроков можно:
Учитывая вышесказанное, пресс-служба Минобороны подготовила информацию для абитуриентов о ряде ведущих учебных заведений в разных городах Украины, поступив в которые можно построить военную карьеру.
Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (ВЮИ НЮУ) в Харькове приглашает на обучение студентов, которые "стремятся совместить юридическую профессию со службой на защите государству".
Выпускники Института:
К поступлению приглашаются граждане Украины:
Уточняется, что зачисление на обучение происходит по результатам:
Подать документы можно через ТЦК и СП или непосредственно в отборочную комиссию - до 1 июля 2025 года.
Военная академия в Одессе приглашает на обучение мотивированных мужчин и женщин, которые "готовы принять вызов и сделать свой вклад в победу".
Уточняется, что Академия готовит будущих офицеров, способных возглавить лучшие боевые подразделения Сил обороны:
Обучение там организовано на пяти факультетах с применением современной материально-технической базы:
Поступление в Академию осуществляется по результатам:
Подать документы можно до 1 июля 2025 года.
Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве готовит офицеров нового поколения:
Основные направления подготовки являются следующими:
Уточняется, что будущие офицеры во время обучения получают от государства:
Подать документы можно до 1 июля 2025 года.
Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" в Одессе:
Подготовка в этом учебном заведении осуществляется по таким направлениям:
Поступить в Институт можно по результатам:
Подать документы можно до 1 июля 2025 года.
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба также приглашает украинцев на обучение.
Среди преимуществ ХНУВС упоминаются:
Отмечается, что это учебное заведение имеет наибольший спектр специальностей среди военных вузов, ведь готовит:
Поступление в университет осуществляется по результатам:
Подать документы можно до 28 июня 2025 года.
Житомирский военный институт имени С. П. Королева готовит офицеров нового поколения.
Это военное учебное заведение готовит офицеров Сил обороны по следующим специальностям:
Во время обучения будущие офицеры получают:
Подать документы можно до 1 июля 2025 года.
Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в Харькове приглашает на обучение будущих командиров взводов и рот.
Уточняется, что Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ" готовит будущих офицеров по следующим направлениям:
Поступить в Институт можно по результатам:
Подать документы можно:
Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве предлагает подготовку по 12 направлениям.
Уточняется, что в этом году ВИКНУ расширил перечень образовательных программ двумя новыми специализациями:
Прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов национального мультипредметного теста (НМТ).
Кроме того, абитуриенты должны пройти:
Для отдельных специальностей дополнительно нужно сдать вступительный экзамен по английскому языку.
Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ) во Львове приглашает на обучение мотивированную молодежь.
Обучение на дневной форме по образовательной степени "бакалавр" будет происходить по следующим направлениям:
Кроме того, по заочной форме обучения военнослужащие по контракту могут получить высшее образование по гражданской специальности J8 "Автомобильный транспорт".
Поступление в Академию осуществляется по результатам:
Подать документы можно до 1 июля 2025 года.
Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях вступительной кампании 2025 года на бакалавриат и магистратуру - что известно о новых правилах и датах приема документов.
Читайте также, как растут цены на обучение и какие специальности в 2025 станут самыми дорогими.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Официальный сайт Министерства обороны Украины, пресс-служба МОУ в Facebook.
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