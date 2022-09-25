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Готують для мобілізованих? У Ростовській області помітили ешелон вантажівок (відео)

Фото:в Ростовській області помітили ешелон вантажівок (intex-press by)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Ростовській області на залізниці помітили ешелон з технікою. На ній зафіксовані вантажівки ГАЗ та "Урал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

На оприлюдненому відео помітно щонайменше 15 одиниць автомобілів ГАЗ та "Урал".

В СтратКомі ЗСУ висміяли росіян, які, ймовірно, використають "пофарбований метал" для перекидання на війну в Україні новомобілізованих.

"Модні КамАЗ-63968 вже закінчилися? Всі в Україні? Затрофеєні, чи згорілі?", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор оголосив мобілізацію в РФ, в рамках якої планують кинути на війну в Україну близько 300 тисяч військових, а ЗМІ пишуть і про весь мільйон.

Тим часом у Росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, а по низці регіонів, а противники "могілізації" почали виходити на протести.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ростовская областьВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії