Готують для мобілізованих? У Ростовській області помітили ешелон вантажівок (відео)

На оприлюдненому відео помітно щонайменше 15 одиниць автомобілів ГАЗ та "Урал".

В СтратКомі ЗСУ висміяли росіян, які, ймовірно, використають "пофарбований метал" для перекидання на війну в Україні новомобілізованих.

"Модні КамАЗ-63968 вже закінчилися? Всі в Україні? Затрофеєні, чи згорілі?", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 вересня російський диктатор оголосив мобілізацію в РФ, в рамках якої планують кинути на війну в Україну близько 300 тисяч військових, а ЗМІ пишуть і про весь мільйон.

Тим часом у Росії вже кілька губернаторів розкритикували мобілізацію, а по низці регіонів, а противники "могілізації" почали виходити на протести.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.