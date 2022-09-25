Новые закончились? В Ростовской области заметили эшелон с грузовиками ГАЗ (видео)

На обнародованном видео заметно не менее 15 единиц автомобилей ГАЗ и "Урал".

В Страткоме ВСУ высмеяли россиян, которые, вероятно, используют "окрашенный металл" для переброски на войну в Украине новомобилизованных.

"Модные КамАЗ-63968 уже закончились? Все в Украине? Затрофеены или сгорели?", - добавляют в сообщении.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор объявил мобилизацию в РФ, в рамках которой планируется бросить на войну в Украину около 300 тысяч военных, а СМИ пишут и обо всем миллионе.

Тем временем в России уже несколько губернаторов подвергли критике мобилизацию, а по ряду регионов, а противники "могилизации" начали выходить на протесты.

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