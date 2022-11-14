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Готують мобілізацію? У Білорусі оголосили великий тендер на документи для призовників

Фото: у Білорусі оголосили великий тендер на документи для призовників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Брестській області Білорусі військкомат оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих. Планують підготувати 50 тисяч бланків до кінця поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами британського полковника Глена Гранта, армія Білорусі не має належної підготовки для наступу на територію України. Тим часом в Генштабі звернулись до військових Білорусі та Росії.

Також нещодавно в Брестській області військкомати провели перевірку серед призовників.

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