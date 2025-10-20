Готуйте теплі речі: сьогодні до України прийдуть дощі й похолодання

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом та туманами. Температура вдень підніметься до +9°, однак вночі подекуди вже прогнозують заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру та Наталку Діденко.
За даними синоптиків, у понеділок дощі накриють практично всю територію країни - виняток становитимуть лише західні області, де можливі короткі прояснення завдяки впливу антициклону.
Температура повітря вдень коливатиметься від +4° до +9°, на півдні та Закарпатті - до +11°. Нічна температура становитиме від +1° до +6°, а у західних регіонах можливі заморозки від 0° до -4°.
У північних областях вночі та вранці очікуються тумани. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
На Київщині та у столиці день буде хмарним і вологим. Протягом доби прогнозується дощ, вночі місцями можливий мокрий сніг.
Температура повітря по області:
У Києві вночі очікується +2…+4°, вдень - +7…+9°. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Місцями спостерігатиметься туман, тож варто бути обережними на дорогах.
Нагадаємо, ми писали, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз. Того дня температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.