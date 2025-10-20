RU

Общество Образование Деньги Изменения

Готовьте теплые вещи: сегодня в Украину придут дожди и похолодание

Фото: в Украину возвращается холод (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 октября, в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом и туманами. Температура днем поднимется до +9°, однако ночью кое-где уже прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и Наталью Диденко.

По данным синоптиков, в понедельник дожди накроют практически всю территорию страны - исключение составят лишь западные области, где возможны короткие прояснения благодаря влиянию антициклона.

Температура воздуха днем будет колебаться от +4° до +9°, на юге и Закарпатье - до +11°. Ночная температура составит от +1° до +6°, а в западных регионах возможны заморозки от 0° до -4°.

В северных областях ночью и утром ожидаются туманы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

На Киевщине и в столице день будет облачным и влажным. В течение суток прогнозируется дождь, ночью местами возможен мокрый снег.

Температура воздуха по области:

  • ночью - +1...+6°,
  • днем - +4...+9°.

В Киеве ночью ожидается +2...+4°, днем - +7...+9°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Местами будет наблюдаться туман, поэтому стоит быть осторожными на дорогах.

Напомним, мы писали, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз. В тот день температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

