Готуйте павербанки: кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня

Українська енергосистема все ще оговтується від масованих ударів ворога, тому у вівторок, 24 березня, у більшості регіонів знову діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
За офіційними даними енергетиків, станом на вечір понеділка аварійні відключення, які діяли у кількох областях, скасовані.
Проте у вівторок 24 березня, запроваджуються нові заходи обмеження споживання:
Для побутових споживачів (населення): Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть у два пікові періоди:
З 06:00 до 10:00 — ранковий пік споживання.
З 16:00 до 22:00 — вечірній час максимального навантаження.
Для промисловості: Графіки обмеження потужності (ГОП) будуть застосовуватись протягом майже всієї доби — з 06:00 до 24:00.
Головною причиною запровадження графіків є критичні наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності в системі все ще відчутний, особливо під час пікових навантажень.
Енергетики наголошують: ситуація динамічна і може змінитися в будь-яку мить залежно від оперативного стану мереж.
Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних ресурсах та сторінках регіональних обленерго.
Коли світло з’являється у ваших оселях згідно з графіком, фахівці просять не вмикати одночасно всі потужні електроприлади. Ощадливе споживання — це найкраща допомога енергетикам, які тримають енергетичний фронт.
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.