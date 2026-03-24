Готовьте павербанки: кому и когда будут отключать электричество 24 марта

Украинская энергосистема все еще оправляется от массированных ударов врага, поэтому во вторник, 24 марта, в большинстве регионов снова будут действовать графики почасовых отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление"Укрэнерго" в Telegram.
По официальным данным энергетиков, по состоянию на вечер понедельника аварийные отключения, которые действовали в нескольких областях, отменены.
Однако во вторник 24 марта, вводятсяновые меры ограничения потребления:
Для бытовых потребителей (населения): Графики почасовых отключений (ГПВ) будут действовать в два пиковых периода:
С 06:00 до 10:00 - утренний пик потребления.
С 16:00 до 22:00 - вечернее время максимальной нагрузки.
Для промышленности: Графики ограничения мощности (ГОП) будут применяться в течение почти всех суток - с 06:00 до 24:00.
Главной причиной введения графиков являются критические последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в системе все еще ощутим, особенно во время пиковых нагрузок.
Энергетики отмечают: ситуация динамична и может измениться в любой момент в зависимости от оперативного состояния сетей.
Точное время и объем отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах и страницах региональных облэнерго.
Когда свет появляется в ваших домах согласно графику, специалисты просят не включать одновременно все мощные электроприборы. Бережливое потребление - это лучшая помощь энергетикам, которые держат энергетический фронт.
Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.