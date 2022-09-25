Готувався до запливу на околиці Тячева. Прикордонники затримали ухилянтів з Харківської області

Прикордонники затримали 7 ухилянтів та одну жінку на Закарпатті. Всі затримані – мешканці Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Де і як затримали ухилянтів

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

Нагадаємо, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

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