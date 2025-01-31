Готував удари по казармах та навчальних центрах. У Черкасах затримали агента РФ

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати для ракетно-дронових атак РФ по регіону", - йдеться у повідомленні.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

"Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних Сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни", - говорять в СБУ.



СБУ затримала агента російської розвідки, який коригував обстріли Черкас і області (t.me/SBUkr)

Як встановило розслідування, агент на своєму авто об’їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників. За інструкцією ФСБ РФ він проводив відеозйомку зовнішнього периметру об’єктів та наявність на їхній території особового складу і військової техніки.

"Після розвідувальних вилазок агент повертався додому і готував "звіт" для свого російського куратора. У разі підтвердження розвідданих окупанти ймовірно планували атакувати "цілі" ракетами і дронами-камікадзе, - зазначили в спецслужбі.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його підривної діяльності. Після документування злочинів його затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.