Готовил удары по казармам и учебным центрам. В Черкассах задержали агента РФ

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах. Пособником врага оказался 33-летний местный житель. Он готовил координаты для ракетно-дронных атак РФ по региону", - говорится в сообщении.

Чтобы скорректировать огневое поражение, агент получил от своего российского куратора список ориентировочных геолокаций, где он должен был провести доразведку.

"Среди приоритетных целей врага были учебные центры Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины, в частности казармы, в которых проживали воины", - говорят в СБУ.

СБУ задержала агента российской разведки, который корректировал обстрелы Черкасс и области (t.me/SBUkr)

Как установило расследование, агент на своем авто объезжал локации, где, по мнению врага, находились пункты базирования украинских защитников. По инструкции ФСБ РФ он проводил видеосъемку внешнего периметра объектов и наличие на их территории личного состава и военной техники.

"После разведывательных вылазок агент возвращался домой и готовил "отчет" для своего российского куратора. В случае подтверждения разведданных оккупанты вероятно планировали атаковать "цели" ракетами и дронами-камикадзе, - отметили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его подрывной деятельности. После документирования преступлений его задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.