ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. СБУ встановила імена чотирьох генералів РФ

Харків, Четвер 30 січня 2025 16:21
UA EN RU
Наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. СБУ встановила імена чотирьох генералів РФ Фото: названо імена генералів РФ, які наказали вдарити по "Епіцентру" в Харкові (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці встановили чотирьох російських генералів, які які наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. Тоді 19 людей були вбиті, ще 46 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування залучили ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

  • командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
  • начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
  • командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

"Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула", - зазначили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

25 травня минулого року окупанти скинули дві керовані авіабомби на "Епіцентр" у Харкові.

"Унаслідок ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями", - зазначили в СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Харків
NEWS
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
DAILY
Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні