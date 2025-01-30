Наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. СБУ встановила імена чотирьох генералів РФ
Правоохоронці встановили чотирьох російських генералів, які які наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. Тоді 19 людей були вбиті, ще 46 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.
Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.
Також до планування та здійснення ворожого бомбардування залучили ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:
- командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
- начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
- командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.
Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.
"Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула", - зазначили правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Обстріл "Епіцентру" в Харкові
25 травня минулого року окупанти скинули дві керовані авіабомби на "Епіцентр" у Харкові.
"Унаслідок ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями", - зазначили в СБУ.
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