Готувала ракетний удар по казармах. СБУ затримала курсантку військового інституту

СБУ затримала курсантку військового інституту. Вона на замовлення ФСБ РФ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про агентку РФ?

За матеріалами справи, поплічницею окупантів виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з РФ за обіцянку грошової винагороди.



"Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область", - розповіли у СБУ.

СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар РФ по казармах (t.me/SBUkr)

Як встановило розслідування, вона збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

"За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни", - додали у відомстві.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агентку і поетапно задокументувала її злочини. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.