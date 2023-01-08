UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готував теракт з хімічною зброєю. В Німеччині затримали іранця

Фото: в Німеччині затримали двох іранців, яких підозрюють в підготовці до теракут (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Рурському регіоні Німеччини затримали 32-річного іранця та ще одного чоловіка. Першого підозрюють в підготовці до ісламістського теракту з використанням отруйних речовин ціаніду та рицину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Арешт пройшов в суботу близько опівночі за місцевим часом.

Згідно з даними правоохоронці, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наразі невідомо наскільки далеко плани іранця щодо теракту просунулись й чи була визначена конкретна ціль.

Також на місці арешту перебували й співробітники Інституту Роберта Коха в якості консультантів з біологічної та хімічної небезпеки.

Зазначається, що високотоксичний рицин внесено до списку бойової зброї в розділі "біологічна зброя". Ціанід також дуже токсичний й навіть незначна його кількість має смертельний вплив на людину.

На місці подій багато з офіцерів перебували у захисних костюмах, а усі речові докази були доставлені в синіх бочках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно напередодні Нового року в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияІранТеракт