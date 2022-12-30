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В одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух: є загиблі

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П'ятниця 30 грудня 2022 16:16
В одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух: є загиблі Фото: в одному з ресторанів турецького міста Айдин пролунав вибух (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В одному з ресторанів турецького міста Айдин у п'ятницю, 30 грудня, пролунав вибух. За попередніми даними, 7 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Згідно з отриманою інформацією, з невідомих причин у ресторані на базарі Узун Чарші стався вибух.

На місце інциденту одразу прибули пожежники, медики та поліцейські. Рятувальникам вдалося погасити спалах.

Наразі відомо, що внаслідок події загинули 7 людей. При цьому причини вибуху поки що незрозумілі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Під час інциденту на кораблі перебували 17 людей.

Крім того, повідомлялося, що 13 листопада, в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок теракту поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 80 осіб.

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