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Готував для росіян "наступальний" плацдарм. СБУ затримала зрадника

Фото: СБУ затримала зрадника, який готував "наступальний" плацдарм для ворога (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали зрадника, який готував для ворога "наступальний" плацдарм на півдні Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії Збройних сил України (ЗСУ), яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Для виявлення локацій росіяни задіяли свого агента - 57-річного жителя місцевого селища.

Зрадник щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони. У разі становлення геолокації, він месенджером "звітував" до Федеральної служби безпеки (ФСБ). Дотримуючись заходів конспірації, ворожий агент кожного разу видаляв усі повідомлення. 

 

Фото: СБУ затримала зрадника, який готував "наступальний" плацдарм для ворога (t.me/SBUkr)

"За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації", - додає СБУ. 

Зрадника було затримано на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. 

Під час обшуків СБУ вилучила мобільні телефони, які агент використовував для комунікації з росіянами. Зокрема було виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову "винагороду" від російської спецслужби.

Що загрожує 

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники СБУ також нещодавно затримали агентку Росії, яка коригувала обстріли окупантів по Харкову.

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