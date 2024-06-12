СБУ затримала жінку, яка коригувала удари РФ по Харкову

СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала обстріли окупантів по Харкову. Вона працювала в охороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею", - йдеться у повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак РФ.

Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та "в темну" випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

"Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Telegram-канал, який адмініструється представниками спецслужб РФ. Рашисти використовували її для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Telegram-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Серед іншого вона давала поради як воювати проти Украъни і закликала до захоплення Харкова. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Ситуація з обстрілами Харкова

Російські війська обстрілюють Харків із початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Ситуація ще більше погіршилася після того, як загарбники розпочали новий наступ на Харків із прикордонних районів області.

Наразі ЗСУ стабілізували ситуацію, бойові дії продовжуються в районі Вовчанська та села Липці. Як зазначав голова ОВА Олег Синєгубов 10 червня, останнім часом окупанти рідше завдають ударів по Харкову ракетами з комплексів С-300.