ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ затримала жінку, яка коригувала удари РФ по Харкову

Харків, Середа 12 червня 2024 12:09
UA EN RU
СБУ затримала жінку, яка коригувала удари РФ по Харкову Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала удари РФ по Харкову (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агентку РФ, яка коригувала обстріли окупантів по Харкову. Вона працювала в охороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею", - йдеться у повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак РФ.

Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та "в темну" випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

"Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Telegram-канал, який адмініструється представниками спецслужб РФ. Рашисти використовували її для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб", - додали в СБУ.

СБУ затримала жінку, яка коригувала удари РФ по Харкову

Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Telegram-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Серед іншого вона давала поради як воювати проти Украъни і закликала до захоплення Харкова. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Ситуація з обстрілами Харкова

Російські війська обстрілюють Харків із початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Ситуація ще більше погіршилася після того, як загарбники розпочали новий наступ на Харків із прикордонних районів області.

Наразі ЗСУ стабілізували ситуацію, бойові дії продовжуються в районі Вовчанська та села Липці. Як зазначав голова ОВА Олег Синєгубов 10 червня, останнім часом окупанти рідше завдають ударів по Харкову ракетами з комплексів С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає