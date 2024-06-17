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Готовил для россиян "наступательный" плацдарм. СБУ задержала предателя

Фото: СБУ задержала предателя, который готовил "наступательный" плацдарм для врага (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали предателя, который готовил для врага "наступательный" плацдарм на юге Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

Среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обороняет побережье и речную акваторию прифронтовой громады. Для выявления локаций россияне задействовали своего агента - 57-летнего жителя местного поселка.

Предатель ежедневно обходил прибрежную территорию громады, где пытался обнаружить пункты базирования Сил обороны. В случае становления геолокации, он мессенджером "отчитывался" в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Соблюдая меры конспирации, вражеский агент каждый раз удалял все сообщения. 

 

Фото: СБУ задержала предателя, который готовил "наступательный" плацдарм для врага (t.me/SBUkr)
 

"По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации из ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области. Таким образом рашисты пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации", - добавляет СБУ. 

Предатель был задержан с поличным, когда проводил доразведку вблизи потенциальной цели. 

Во время обысков СБУ изъяла мобильные телефоны, которые агент использовал для коммуникации с россиянами. В частности была обнаружена банковская карта, на которую он получал денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудники СБУ также недавно задержали агента России, которая корректировала обстрелы оккупантов по Харькову.

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