СБУ затримала зрадника, який планував "злити" Ірану та РФ українські технології

У Миколаєві затримали ворожого шпигуна. Він хотів "злити" Ірану та Росії українські технології у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві "на гарячому" затримано зрадника. Ним виявився інженер-конструктор стратегічного підприємства "Укроборонпрому". Чоловік приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

За даними СБУ, він мав передати дані відразу двом "клієнтам" - росіянину, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами. Інший "замовник" - громадянин Ірану, якого раніше в Україні було засуджено за шпигунство. Зараз він перебуває на Близькому Сході та працює на розвідку під прикриттям посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

СБУ наголошує, що обидва "клієнти" діяли окремо один від одного, а з українським шпигуном спілкувалися через анонімні чати у месенджері.

Спецслужби Ірану та РФ хотіли отримали нові розробки України для налагодження серійного виробництва комплектуючих для військових кораблів. Зокрема, серед них були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

Контррозвідники СБУ вчасно викрили шпигуна та запобігли спробі передачі даних. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон. Фігуранту оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.