Готував ракетні удари РФ по Буковині: правоохоронці затримали зрадника (фото)

Зрадник-ухилянт

Як зазначають у відомстві, фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави

"Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України", - йдеться в повідомленні.

Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.

Бажав приєднатись до окупантів

Також зрадник писав у прокремлівських чатах про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

"Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом. Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його", - йдеться в повідомленні.

Обшуки та підозра

Зазначається, що під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми", - зазначили в СБУ.

Фото: затримання зрадника, який готував удари РФ по Буковині (t.me/SBUkr)



