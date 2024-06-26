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Готовил ракетные удары РФ по Буковине: правоохранители задержали предателя (фото)

Фото: СБУ задержала предателя-уклониста (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

Предатель-уклонист

Как отмечают в ведомстве, фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, два года скрывавшийся дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства

"Чтобы подтвердить преданность рашизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, контролируемых спецслужбами РФ.

Желал присоединиться к оккупантам

Также предатель писал в прокремлевских чатах о своем желании присоединиться к рядам российских боевиков, чтобы воевать против Украины.

"Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заранее установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его", - говорится в сообщении.

Обыски и подозрение

Отмечается, что во время обысков в помещении задержанного изъяты 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флэш-накопители с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы ", - отметили в СБУ.

Фото: задержание предателя, готовившего удары РФ по Буковине (t.me/SBUkr)

 

СБУ "охотится" на агентов РФ

Вчера мы сообщали, что СБУ задержала в Днепре информатора, который посылал геолокации ВСУ во вражеский чат-бот. Он оказался блогером.

Накануне правоохранители в Харькове разоблачили вражеского информатора. Захватчики завербовали мужчину через чат для знакомств в телеграмме.

Кроме того, вражескую шпионку разоблачили в Днепре. Она планировала "сливать" позиции ВСУ и тяжелой техники, а ее дочь восхваляла российского диктатора Путина.

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