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Спецслужби РФ через чат знайомств завербували жителя Харкова: він "зливав" дані про ЗСУ

Харків, Середа 19 червня 2024 11:23
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Спецслужби РФ через чат знайомств завербували жителя Харкова: він "зливав" дані про ЗСУ Фото: спецслужби РФ через чат знайомств завербували жителя Харкова (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

Російські спецслужби завербували жителя Харкова через чат знайомств у Telegram. Чоловік "зливав" окупантам інформацію про Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Як зазначає СБУ, під час підготовки нових атак та проривів ДРГ ворог залучив інформатора - чоловік, який проживає у передмісті Харкова. Він є прихильником рашизму. Російські спецслужби завербували чоловіка через популярний чат знайомств у месенджері Telegram.

Зв’язкова спецслужб РФ, видаючи себе за пересічну громадянку Росії, запропонувала мешканцю Харківської області близькі стосунки. Чоловік "клюнув" на пропозицію і за вказівкою росіянки обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

СБУ затримала зрадника на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

Проти фігуранта відкрили кримінальну справу (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила зрадників, які готували новий плацдарм для наступу ворога у Дніпропетровській області.

Також раніше правоохоронці затримали жінку, яка була агенткою ворога і коригувала обстріли Харкова.

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