СБУ затримала жінку, яка хотіла "злити" позиції ЗСУ, а її донька вихваляла Путіна

У Дніпрі затримали жінку, яка хотіла "злити" росіянам позиції ЗСУ та важкої техніки. Донька зрадниці вихваляла російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Жителька Дніпрі була завербована російським ГРУ у 2023 році. Вона намагалася виявити місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Жінка об’їжджала місцевість, де приховано фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

Вона готувалася передати куратору інформацію через месенджери для підготовки окупантами ударів. СБУ зірвала плани шпигунки та затримала її у власному помешканні.

При цьому донька затриманої, яка мешкає у Київській області, регулярно виправдовувала агресивну війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру. Обидві жінки вихваляють Путіна.

Матері оголосили підозру за двома статтями ККУ, зокрема у державній зраді, а доньці - у виправдовуванні війни. Матері обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.