Готував ракетні удари РФ по Буковині: правоохоронці затримали зрадника (фото)
Правоохоронці затримали російського інформатора на Буковині. Він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.
Зрадник-ухилянт
Як зазначають у відомстві, фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави
"Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України", - йдеться в повідомленні.
Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.
Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ.
Бажав приєднатись до окупантів
Також зрадник писав у прокремлівських чатах про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.
"Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом. Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його", - йдеться в повідомленні.
Обшуки та підозра
Зазначається, що під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми", - зазначили в СБУ.
СБУ "полює" на агентів РФ
Вчора ми повідомляли, що СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який надсилав геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот. Він виявився блогером.
Напередодні правоохронці у Харкові викрили ворожого інформатора. Загарбники завербували чоловіка через чат для знайомств у телеграмі.
Крім того, ворожу шпигунку викрили у Дніпрі. Вона планувала "зливати" позиції ЗСУ та важкої техніки, а її донька вихваляла російського диктатора Путіна.
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